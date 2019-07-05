"Это позорное явление", - Гриневич выступила против репетиторства в школах

Об этом Гриневич заявила в интервью изданию "Высокий замок", сообщает Цензор.НЕТ.

Министр рассказала, что иногда учителя специально не работают на уроках как следует, чтобы потом дети ходили к ним на индивидуальные занятия.

"Это позорное явление! Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично, и это нарушение. То есть, учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором - это конфликт интересов", - заявила Гриневич.

При этом министр считает, что индивидуальные занятия могут быть частью перечня платных услуг, которые предоставляет школа.

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"Школа имеет право предоставлять легальные платные образовательные услуги. Среди них - индивидуальное обучение с детьми. Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг", - сказала глава Минобразования.

Лилия Гриневич напомнила, что у части детей, получивших очень высокие результаты ВНО, не было репетиторов. "Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", - подытожила министр.

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