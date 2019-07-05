Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Адвокат продолжила опровергать тезисы прокурора, обвиняющего нацгвардийца в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года.

Рапетти сосредоточилась на анализе проведенных экспертиз, в частности рюкзака погибшего Роккелли и видео из такси, которым группа репортеров прибыла к месту съемок. Также она уделила внимание роли подсудимого Маркива на месте службы (на горе Карачун) у оккупированного тогда Славянска.

По заключению адвоката, данные экспертов от обвинения и защиты совпадают. В то же время эти исследования не содержат полной информации, чтобы четко установить, от какого типа оружия погиб Роккелли. Обвинение со своей стороны настаивает что причинеа смерти - минометный обстрел.

Адвокат отметила отсутствие входных выстрелов из автомата AK-74 на крыше такси - есть только входные боковые отверстия. А это, по ее словам, свидетельствует о том, что Маркив не мог стрелять по такси сверху да еще и с расстояния более полутора километров. Автомат Калашникова (а только таким оружием владел солдат Маркив) по техническим возможностям имеет прицельную способность поражения 600 метров.

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Рапетти отметила, что обязанностью нацгвардейца Маркива был сообщать руководству о приближении подозрительных лиц. Поэтому солдат выполнял армейский приказ, ничего незаконного в его действиях не было, тогда как обвинение именно эту роль наблюдателя ставит в вину подсудимому. По уголовному военному кодексу Италии нельзя наказывать военнослужащего за выполнение приказа, потому что солдат на войне должен его выполнять, а не обсуждать, сказала защитница.

В завершение, говоря об абсурдности обвинений, адвокат добавила, что нельзя точно сказать, кто и откуда стрелял 24 мая 2014 года, когда погибли репортеры. "Никто умышленно не хотел убить журналистов. Эти люди стали жертвами войны, а на войне стреляют против врага", - отметила адвокат Рапетти. Она попросила суд признать Маркива невиновным.

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Ранее итальянская прокуратура попросила 17 лет заключения для украинца.

Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

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