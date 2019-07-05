Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Адвокат продолжила опровергать тезисы прокурора, обвиняющего нацгвардийца в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года.
Рапетти сосредоточилась на анализе проведенных экспертиз, в частности рюкзака погибшего Роккелли и видео из такси, которым группа репортеров прибыла к месту съемок. Также она уделила внимание роли подсудимого Маркива на месте службы (на горе Карачун) у оккупированного тогда Славянска.
По заключению адвоката, данные экспертов от обвинения и защиты совпадают. В то же время эти исследования не содержат полной информации, чтобы четко установить, от какого типа оружия погиб Роккелли. Обвинение со своей стороны настаивает что причинеа смерти - минометный обстрел.
Адвокат отметила отсутствие входных выстрелов из автомата AK-74 на крыше такси - есть только входные боковые отверстия. А это, по ее словам, свидетельствует о том, что Маркив не мог стрелять по такси сверху да еще и с расстояния более полутора километров. Автомат Калашникова (а только таким оружием владел солдат Маркив) по техническим возможностям имеет прицельную способность поражения 600 метров.
Рапетти отметила, что обязанностью нацгвардейца Маркива был сообщать руководству о приближении подозрительных лиц. Поэтому солдат выполнял армейский приказ, ничего незаконного в его действиях не было, тогда как обвинение именно эту роль наблюдателя ставит в вину подсудимому. По уголовному военному кодексу Италии нельзя наказывать военнослужащего за выполнение приказа, потому что солдат на войне должен его выполнять, а не обсуждать, сказала защитница.
В завершение, говоря об абсурдности обвинений, адвокат добавила, что нельзя точно сказать, кто и откуда стрелял 24 мая 2014 года, когда погибли репортеры. "Никто умышленно не хотел убить журналистов. Эти люди стали жертвами войны, а на войне стреляют против врага", - отметила адвокат Рапетти. Она попросила суд признать Маркива невиновным.
Ранее итальянская прокуратура попросила 17 лет заключения для украинца.
Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.
Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.
Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.