Экс-генпрокурор Махницкий баллотируется на округе, где председателем ОИК является его родственница

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Иду на парламентские выборы по 124-му избирательному округу. Иду самовыдвиженцем, поскольку не вижу политических партий и движений, которые могли бы претендовать на роль политической элиты...Не искал себе легкого пути. Хотя было несколько предложений от общественных организаций. Аргументация: на других округах меньше конкуренция, большая поддержка, поэтому проще выиграть. Но остановил свой выбор именно на 124-м округе. Почему?", - риторически спрашивает экс-Генпрокурор и сразу объясняет, что идет или выполнить чаяния Майдана, который, кстати, в свое время делегировал его возглавить Генеральную прокуратуру Украины.

Правда, неожиданно оказалось, что именно на округе №124, в который входят упомянутые Червоноград, Сокальский район и часть Каменско-Бугского района, председателем Окружной избирательной комиссии (ОИК) является родная сестра жены Олега Махницкого - Мария Березюк.

В конце июня она прекратила свои полномочия председателя ОИК №124, написав лично заявление. Об этом есть соответствующее постановление ЦИК.

Ее на посту сменила Лилия Бачинская, которая представляла политическую партию "Оппозиционный блок". Однако за несколько дней партия Александра Вилкула отзывает Лилию Бачинскую по собственному представлению. Зато председателем комиссии вновь становится родственница Олега Махницкого - Мария Березюк.

Самое интересное, что на этот раз она возглавляет ОИК уже не от партии "Свобода" , а именно от "Оппозиционного блока". При этом жена Олега Махницкого и до сих пор Член Центральной избирательной комиссии, куда пришла по квоте "свободовцев" в 2014 году.

В частности, в декларации она указывает квартиру в Радехове, которая принадлежит по 25 % ей, Марии Березюк, Григорию Березюку, Иванне Березюк.

Согласно декларации, поданной в 2015 году, Екатерина Махницкая также отмечает свою девичью фамилию Березюк. Все эти факты дают очевидный ответ, почему Олег Махницкий решил баллотироваться в парламент именно по 124 округу.

Напомним, что бывший и. о. Генерального прокурора Украины Олег Махницкий был назначен на эту должность после победы Революции Достоинства в феврале 2014-го года и пробыл на ней несколько месяцев. За этот период не было расследовано ни одного громкого дела по расстрелам на Майдане или разоблачению коррупционных схем. Зато сам Олег Махницкий неоднократно фигурировал в делах о превышении служебных полномочий и даже пытался судиться якобы за свое незаконное увольнение. При этом признавал, что не собирается возвращать себе должность.





