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05.07.19 19:10

Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт по делу столичного нацгвардейца, который только за 2018 год продал 8 пистолетов.

Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи нашего Центрального аппарата установили, что только в течение 2018 служащий сбыл 8 единиц огнестрельного оружия на общую сумму 400 тысяч гривен. Какое оружие продавал? Это были пистолеты "Макарова", которые есть на вооружении Нацгвардии, а также пистолеты иностранных марок - GLOCK, GRAND POWER, Walther PPK", - написала Варченко.

По словам первого замглавы ГБР, подозреваемый отправлял оружие покупателям в разобранном виде на разные почтовые отделения.

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"Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК. Если в суде будет доказана вина милиционера, ему грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы", - подытожила Варченко.

Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя заказы по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР 01

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