Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время выступления глава государства подчеркнул, что для него честь находиться на месте, откуда началось освобождение Северного Донбасса, в частности Краматорска, Славянска и Бахмута.
"Мы благодарим всех, благодаря кому над этими городами снова запестрели украинские флаги, - нашим военным, добровольцам, правоохранителям, волонтерам. Вы сделали это, несмотря на численное превосходство противника. Я также хотел бы отметить воинов, которые героически отстояли Краматорский аэропорт, были 47 дней в окружении и 17 дней практически без воды", - сказал Зеленский.
Особую благодарность президент выразил жителям освобожденных городов. "Вы не стояли в стороне, не боялись выходить на улицу с украинскими флагами, пережили страшные времена без воды, света, связи. Некоторые, рискуя жизнью, пробирались к Краматорскому аэропорту, чтобы помочь нашим военным, которые держали оборону", - констатировал Зеленский и напомнил, что после того появились билборды с лозунгами" Краматорск - это Украина "," Славянск - это Украина " , которые стали трендом и были подхвачены всеми освобожденными городами.
Президент отметил, что мемориальный камень в честь погибших героев на этом месте был заложен благодаря волонтерам и активистам, а благодаря людям из разных городов Украины был построен и Мемориал. В то же время он отметил, что был шокирован тем фактом, что государство в этом никак не помогало. Такого отношения не должно быть, убежден Президент.
"Я сейчас не только об этом Мемориале. Мы будем делать все, чтобы можно было сказать: Донбасс - это не просто Украина, Донбасс - это богатая и процветающая Украина ", - подчеркнул он.
Зеленский также возложил цветы к памятным знакам погибшим воинам - участникам АТО, в частности генерал-майору Сергею Кульчицкому и погибшим военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам МВД.
Память павших почтили минутой молчания.
Справка.
Мемориальный камень на месте ключевого боя, который произошел в ночь на 5 июля 2014 г., был установлен в 2015 году по инициативе волонтеров и при поддержке местных предпринимателей и активистов. В 2019 г. памятник был реконструирован, и появился знак с именами военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников МВД, которые вместе с генералом Кульчицким погибли в вертолете, сбитом 29 мая 2014 близи горы Карачун. Памятный знак посвящен всем героям первых месяцев войны.