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05.07.19 19:41

У берегов Гибралтара задержали иранский нефтяной танкер, на борту которого могут быть украинцы

О том, что граждане Украины есть среди членов экипажа танкера, сообщили британские СМИ со ссылкой на правительство Гибралтара. МИД Украины проверяет эту информацию.

танкер

Военно-морские силы Великобритании задержали в Гибралтаре нефтяной танкер Grace 1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель. Судно перевозило сырую нефть в Сирию вопреки санкциям Европейского союза.

Задержание произошло в четверг, 4 июля. На следующий день ряд британский СМИ со ссылкой на правительство Гибралтара сообщили, что среди 28 членов экипажа задержанного танкера есть, помимо граждан Индии и Пакистана, несколько украинцев. Их допросили как свидетелей.

Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев на борту. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Проверяем эту информацию", - сказал Кирилич.

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Сейчас на борту танкера находятся полицейские и таможенники, они проводят расследование.

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