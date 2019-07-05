Новым главой Совета Судей Украины стал Монич

На должность главы Совета Судей претендовали два кандидата - Богдан Монич и Вадим Бутенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон". Но Бутенко снял свою кандидатуру, мотивировав это тем, что на заседании присутствуют не все члены совета.

Таким образом, в бюллетень была включена только фамилия Монича, судьи Седьмого апелляционного административного суда.

За него проголосовали 23 участника заседания, против - двое.

Совет судей Украины - коллегиальный орган, который в период между съездами судей является высшим органом судейского самоуправления. Ткачук возглавлял совет с 6 марта 2018 года.

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21 июня Олег Ткачук пожаловался на попытки давления со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского на судей. По его словам, из Администрации президента главам судов поступали телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей членам сорвать заседание Совета судей.

Заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка назвал обвинения Ткачука "абсолютной глупостью" и пообещал, что тот ответит за свои слова "в судебном порядке".