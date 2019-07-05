Один воин ранен, четверо травмированы. Враг с начала суток 5 июля 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Водяное - из снайперской винтовки;
рядом с Богдановкой - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
по окраине Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Николаевка - из крупнокалиберного пулемета;
по окраине Широкино - из миномета калибра 120 мм;
рядом с Марьинкой - из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
трижды неподалеку Новолуганского- из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;
по окраине Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо - боевое травмирования. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".