СБУ разоблачила коррупционную схему с участием вице-премьера на родине Гройсмана. ФОТО (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области. Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформлены на предприятиях.

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Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве. Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.





СБУ не называет фамилию вице-премьера. Но стоит отметить, что родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер Владимир Кистион. Он является одним из ближайших соратников премьер-министра Владимира Гройсмана.

На досрочных выборах в Раду Кистион баллотируется по 11 округу в Виннице как самовыдвиженец.

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Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.