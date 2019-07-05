Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.07.19 21:54

Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze

Корабли государства-агрессора проводят боевую подготовку неподалеку от оккупированного Крыма. РФ оправдывает свои действия необходимостью "контролировать" учения Военно-морских сил Украины и НАТО Sea Breeze-2019.

россия,корабль,учения,российский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства обороны России. В учениях задействованы порядка 10 кораблей российского флота.

"В частности - большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60" и другие", - сказано на сайте ведомства.

Сейчас российские корабли отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования.

"На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов", - сообщили в Минобороны РФ.

Также на Цензор.НЕТ: На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море. ФОТОрепортаж

Учения Sea Breeze-2019 проходят в Одессе и Николаевской области с 1 по 12 июля. Кроме украинских и американских военных, в отработке задач на суше, на воде и в воздухе будут участвовать военные из Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Франции и Эстонии. В общем вести совместные боевые действия будут учиться около 3000 человек.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100