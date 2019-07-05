Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.07.19 22:26

Кабмин запретил ограничивать поставку электроэнергии КП "Вода Донбасса"

Кабинет министров Украины своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

вода

Соответствующее решение принято 5 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Сбой в поставках электроэнергии вызывает перебои с поставками воды, а это в свою очередь обусловливает не только социальное недовольство жителей, но и несет угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера, отмечают в правительстве.

Обесточивание КП "Вода Донбасса" - это обесточивание 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистных сооружений, 74 канализационно-насосных станций, находящихся на территории, подконтрольной украинской власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения, - Зеленский

Принято решение должно обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100