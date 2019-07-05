ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

"Когда принималось решение об отмене регистрации господ Клюева и Шария, Центральная избирательная комиссия несколько раз, начиная от председателя комиссии, заканчивая членами комиссии, говорила и благодарила общественность за внимательность и общественный резонанс", - заявил Радченко.

Он также попросил "не делать виновной ЦИК".

"Только у меня есть одна единственная просьба и предостережение - не надо делать виновной Центральную избирательную комиссию. ЦИК, к сожалению или к счастью, не наделенная ни функциями следствия, ни функциями дознания, не может осуществлять оперативно-розыскную деятельность", - сказал Радченко.

Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клева и Анатолия Шария кандидатами несмотря на то, еще они не проживали последние 5 лет в Украине, как требует законодательство.

В этот же день на Майдане Незалежности в Киеве устроили акцию протеста против регистрации кандидатами в депутаты Клюева и Шария.

После этого правоохранительные органы нашли новые доказательства отсутствия Клюева и Шария в Украине, на основании чего ЦИК сняла их с выборов.