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05.07.19 22:46

ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной"

Председатель Центральной избирательной комиссии поблагодарила общественных активистов, которые протестовали против регистрации кандидатами экс-главы Администрации президента Януковиче Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. В то же время комиссия просит "не делать ее виновной".

ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной"

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в эфире Громадського ТВ  рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

"Когда принималось решение об отмене регистрации господ Клюева и Шария, Центральная избирательная комиссия несколько раз, начиная от председателя комиссии, заканчивая членами комиссии, говорила и благодарила общественность за внимательность и общественный резонанс", - заявил Радченко.

Он также попросил "не делать виновной ЦИК".

"Только у меня есть одна единственная просьба и предостережение - не надо делать виновной Центральную избирательную комиссию. ЦИК, к сожалению или к счастью, не наделенная ни функциями следствия, ни функциями дознания, не может осуществлять оперативно-розыскную деятельность", - сказал Радченко.

Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клева и Анатолия Шария кандидатами несмотря на то, еще они не проживали последние 5 лет в Украине, как требует законодательство.

В этот же день на Майдане Незалежности в Киеве устроили акцию протеста против регистрации кандидатами в депутаты Клюева и Шария.

После этого правоохранительные органы нашли новые доказательства отсутствия Клюева и Шария в Украине, на основании чего ЦИК сняла их с выборов.

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