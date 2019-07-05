Двоих россиян задержали в Ливии за попытку вмешательства в выборы президента

О задержании россиян сообщило американское информагентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Агентство, в частности, ссылается на письмо прокуратуры, подконтрольной правительству в Триполи, в котором говорится, что россияне пытались добиться встречи с участием Сейфа аль-Ислама - сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и возможного кандидата в президенты Ливии.

По словам одного из источников Bloomberg, россияне дважды встретились с Сейфом аль-Исламом в период с марта по май. Источник также сказал, что задержанные признались в том, что они участвовали в кампании по влиянию на выборы на Мадагаскаре.

Bloomberg, ссылаясь на письмо прокуратуры в Триполи, сообщает, что на компьютерах и флеш-картах, изъятых у россиян, обнаружены данные, свидетельствующие о том, что они работали в компании, специализирующейся на оказании влияния на выборы в ряде африканских стран.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрразведка CБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома", шпионившего для военной разведки РФ с 2014 года. ВИДЕО+ФОТО

Помимо этих двух россиян, задержаны три ливийца, в том числе сын экс-министра иностранных дел Ливии, работавшего при Каддафи.

Bloomberg не приводит имен задержанных россиян, однако российская НКО "Фонд защиты национальных ценностей" сообщила, что в Ливии задержан социолог, руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей и его переводчик.

Глава фонда Александр Малькевич в интервью агентству ТАСС подчеркнул, что его сотрудники в Ливии занимались исключительно проведением соцопросов.

Между тем издание "Проект" сообщает, что Шугалей является политтехнологом, близким к бизнесмену Евгению Пригожину из окружения президента России Владимира Путина. По данным издания, всего в поле зрения ливийских спецслужб находились трое россиян, один из них успел покинуть страну.

Также на Цензор.НЕТ: "Фашист какой-то сел у власти, а для меня он демон кровавый", - якутский шаман идет в Москву изгонять Путина из Кремля. ВИДЕО

Несколько месяцев назад "Проект" сообщал, что связанные с Пригожиным политтехнологи работают как минимум в 20 странах. В их задачу входит создание условий для победы нужных для России кандидатов.





