Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.07.19 23:16

Папа Римский Франциск провел встречу с синодом УГКЦ на котрой осудил российскую агрессию на Донбассе

Папа Римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну в Донбассе.

Папа Римский Франциск провел встречу с синодом УГКЦ на котрой осудил российскую агрессию на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна. 

В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. 

На встрече с Путиным 4 июля Папа Римский также затронул вопрос о войне на востоке Украины. В официальном коммюнике по итогам встречи на эту тему, однако, не было приведено никаких подробностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск встретится в июле с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке (обновлено)

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. "В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия", - подчеркнул римский первосвященник.

Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу. Два месяца тому назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100