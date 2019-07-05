Антикоррупционному суду выделили новое помещение в Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України".

"Это стало возможным благодаря активным действиям многих людей, отдельно следует отметить усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что ранее было принято решение о временном размещении Антикоррупционного суда в помещениях по адресам ул. Крещатик, 42, А, и пер. Крестовый, 4, А, площади которых было крайне недостаточно для нормальной работы суда.

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Напоминаем, общим собранием судей Высшего антикоррупционного суда было принято решение о начале осуществления правосудия с 5 сентября 2019 года.