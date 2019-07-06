Белорусская группа "Песняры" за один день в Одессе дала два концерта в поддержку разных кандидатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського ТВ.

На первом концерте присутствовал сам Дмитрий Танцюра. Он рассказал, что выступление "Песняров" ему обошлось в 50 000 гривен.

На внеочередные парламентские выборы кандидат идет самовыдвиженцем, но является членом партии "Доверяй делам" - так называемой "партии мэров" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. На концерте была символика именно этой партии.

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Танцюра концерт подкупом не считает.

"Все прозрачно, концерт финансируется из моего избирательного фонда", - сказал он.

На втором концерте, куда "Песняры" поехали петь в поддержку Геннадия Чекита, самого кандидата не было.

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Лидер группы "Песняры" Вадим Косенко заявил, что понятия не имеет, каким образом решался этот вопрос.

"Я просто артист, мое дело - выступить. Все вопросы - к директору ", - сказал он.

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