Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды вблизи Водяного – из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;
- дважды возле Богдановки – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в окрестностях Николаевки – из крупнокалиберного пулемета;
- трижды в районе населенного пункта Широкино – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в окрестностях Марьинки – из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем;
- рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Новогнатовки – из противотанкового гранатомета;
- в окрестностях Павлополя – из автоматического гранатомета;
- вблизи Авдеевки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:
- четыре раза вблизи населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- пять раз в окрестностях Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
рядом с Золотым-4 – из минометов калибра 120 и 82 мм;
- неподалеку от Травневого – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
- в районе населенного пункта Светлодарск – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевое травмирование.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 5 июля двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты произвели один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны один раз: неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.