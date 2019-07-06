Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи Водяного – из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;

- дважды возле Богдановки – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новотроицкого – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- в окрестностях Николаевки – из крупнокалиберного пулемета;

- трижды в районе населенного пункта Широкино – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- в окрестностях Марьинки – из крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем;

- рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;

- неподалеку от Новогнатовки – из противотанкового гранатомета;

- в окрестностях Павлополя – из автоматического гранатомета;

- вблизи Авдеевки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- четыре раза вблизи населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- пять раз в окрестностях Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

рядом с Золотым-4 – из минометов калибра 120 и 82 мм;

- неподалеку от Травневого – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- в районе населенного пункта Светлодарск – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 5 июля двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

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С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты произвели один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны один раз: неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.





