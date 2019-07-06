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06.07.19 09:40

Мы ждем визита Зеленского в США, - Волкер. ВИДЕО

В США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в ближайшем будущем.

Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - отметил Волкер.

По его словам, США стремятся дать Зеленскому сигнал, полностью поддерживают его усилия по "реальным реформам в Украине". Волкер добавил, что если Зеленский сможет это сделать, то это позволит Украине "оторваться от наследия прошлого".

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