Мы ждем визита Зеленского в США, - Волкер. ВИДЕО

Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - отметил Волкер.

По его словам, США стремятся дать Зеленскому сигнал, полностью поддерживают его усилия по "реальным реформам в Украине". Волкер добавил, что если Зеленский сможет это сделать, то это позволит Украине "оторваться от наследия прошлого".

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