Львовскую ОГА возглавил юрист Мальский, - указ Зеленского

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - гласит текст указа.

Другим указом Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей главы Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Владимир Зеленский, в том числе Мальского – на пост главы Львовской ОГА.

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Маркиян Маркиянович Мальский – партнер, руководитель Западноукраинского филиала юридической фирмы "Arzinger". Адвокат, кандидат юридических наук, руководитель практик арбитража (с 2010 года), разрешения споров и сельского хозяйства.