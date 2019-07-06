Рапорт об отставке командующего ОК "Восток" Красноока, который провоцировал конфликты с подчиненными. ДОКУМЕНТ

Копию документа также опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

"Генерал, получите уже быстрей свою денежную компенсацию за недополучения вещевого имущества и прощайте. Хотя, по справедливости, к вам бы отнестись так, как вы относились ко многим другим военным. Система, которую вы насадили и построили в ОК "Восток" должна отыграться на вас же, генерал Красноок", - написал в комментарии Мысягин.

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"Мой "любимый" генерал Красноок уходит из рядов Вооруженных Сил из-за "несогласия с кадровой политикой". За это от меня отдельное спасибо Хомчаку. Порадовал. Правда," - написал глава волонтерской организации "Повернись живим" Виталий Дейнега.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал об увольнении Красноока из ВСУ.

"Краснооку предложили должность, не связанную с непосредственным управлением войсками, так как его методы создавали конфликты с подчиненными, необоснованные с логической точки зрения... Но генерал решил вообще уволиться", - написал он в своем блоге.