Пропагандист Вышинский может выйти под залог, - прокурор АРК Мамедов

Об этом в материале для издания "Зеркало недели" пишет прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей", - пишет Мамедов, уточняя, что эта норма применялась к подозреваемым в совершении госизмены.

По словам Мамедова, на назначенном на 15 июля заседании по делу Вышинского адвокаты будут ходатайствовать о его выходе под залог.

"Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его (Вышинского. - Ред.) выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог - даже на космическую сумму - и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности. И это проблема не только в деле Вышинского, это общий вопрос эффективности криминального производства и обеспечения неизбежности наказания", - пишет Мамедов

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Из-за решения КСУ ""исчез правовой предохранитель", не позволявший лицам, которые подозревались, в частности, в государственной измене и которые абсолютно обоснованно, по мотивированному решению суда, находятся под стражей, оказаться на свободе и сбежать за границу", - утверждает прокурор АРК.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 15 июля.