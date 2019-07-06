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06.07.19 13:13

Электронная таможня может начать работу через год. Это реально, - Нефьодов

Электронная таможня в Украине может заработать уже через год.

Электронная таможня может начать работу через год. Это реально, - Нефьодов

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в субботу во время представления нового главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужно было приблизительно год, чтобы запустить систему "Прозорро" и приблизительно год для запуска системы "Прозорро.Продажи". Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны", - сказал он.

По словам Нефьодова, финансирование для реализации проекта есть, "равно, как и специалисты для его реализации".

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