"Ни шагу назад в интеграции в ЕС" – это должен быть сигнал для нового руководства Украины и Евросоюза, - Порошенко

Об этом написал в статье для издания EUobserver пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, интеграция Украины в Шенгенскую зону будет означать отмену пограничного контроля и общую визовую политику для третьих государств. Таможенный союз с ЕС - это отсутствие таможенных пошлин и ограничений между странами-членами, единый внешний тариф для торговли с третьими странами. Единый цифровой рынок предполагает развитие инфраструктуры 5G, единые тарифы в роуминге, а также инвестиции в искусственный интеллект и суперкомпьютеры. Энергетический союз имеет целью снижение зависимости от поставок энергоносителей из России, обеспечение стабильных цен на энергоносители.

"Украина должна в полной мере использовать принципы и инструменты Соглашения об ассоциации с целью обеспечения постепенной секторальной интеграции в рынок ЕС, а также создания благоприятных условий для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году", - отмечает Порошенко.

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Отдельного внимания требует энергетическое партнерство Украины и Европейского Союза, отмечает Порошенко, – особенно учитывая попытки России вытеснить Украину с газотранспортного рынка и загнать обратно в "газовую" кабалу.

"Необходимо усилить наше стратегическое энергетическое партнерство и объединить усилия для решения существующих проблем в этой сфере, включая остановку строительства Северного потока 2, достижение договоренности о новом контракте на транзит газа между Украиной и Россией после 2019 года на основе законодательства ЕС", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

"Формула победы на высшем уровне – "Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС". Таким и должен быть мощный сигнал для нового руководства Украины и ЕС на следующие годы", - резюмирует Порошенко.