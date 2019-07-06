"Слуга народа" подала кассацию на решение суда о пережеребьевке номеров партий в бюллетене

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы политсилы в фейсбуке.

Подчеркивается, что пережеребьевка может привести к искажению воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях.

Кроме того, невозможна перепечатка избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе, что делает невозможным голосование там.

Также внимание обращается на безвозвратные расходы средств Государственного бюджета Украины и средств избирательных фондов политических партий.

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