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06.07.19 16:46

"Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании СБУ касательно механизма присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области.

"Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион

Об этом чиновник написал у себя в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера в СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать. Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не велось", - написал Кистион.

По мнению вице-премьера, данные действия связаны с планами убрать его из предвыборного поля. Заказной характер, пишет он, подтверждается тем, что в социальных сетях новость о данном событии распространяется под грифом "реклама".

"Учитывая это, обращаюсь к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы", - говорится в сообщении.

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Напомним, на досрочных выборах в Раду Кистион баллотируется по 11 округу в Виннице как самовыдвиженец.

Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня! - вице-премьер Кистион 01

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