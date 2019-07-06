Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте соответствующего указа.
Зеленский уже представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни.
Уроженец Крыма Игорь Бондаренко в разное время был заместителем главы Мукачевской райгосадминистрации и директором департамента Министерства юстиции.
Кроме того, Бондаренко является владельцем сети кондитерских (ТМ Торговый дом "Bondarenko").