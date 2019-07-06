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06.07.19 17:10

Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.

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Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте соответствующего указа.

Зеленский уже представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни.

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Уроженец Крыма Игорь Бондаренко в разное время был заместителем главы Мукачевской райгосадминистрации и директором департамента Министерства юстиции.

Кроме того, Бондаренко является владельцем сети кондитерских (ТМ Торговый дом "Bondarenko").

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