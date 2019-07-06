Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип

Такое мнение высказал Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего, в материале "Страх и ненависть на рынке электроэнергии" для "Зеркала недели".



"Непосредственно в секторе генерации основными выгодоприобретателями станут государственные компании - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые смогут привлечь от 2,9 до 4 млрд долл. инвестиций. Строительство новых и обновление имеющихся мощностей вследствие привлечения инвестиций после реформы позволит нарастить экспорт, увеличив его более чем в пять раз до 2027 года", - считает Прокип.



А также отметил, что до реформы у инвесторов не было ни малейшего желания входить в отрасль, полностью регулируемую государством, где правила игры могут меняться в зависимости от конъюнктуры на рынке политических игроков.



По мнению эксперта, запуск рынка электроэнергии даст существенные выгоды стране в целом. В частности, в долгосрочной перспективе эффект от его внедрения составит 72 млрд долларов дополнительного ВВП.



"По оценкам Украинского института будущего, реформа способна стимулировать создание дополнительных 72 млрд долл. до 2030 г. В то же время по состоянию на сегодняшний день ежегодные потери экономики Украины от невнедрения реформы оцениваются в более 6,5 млрд долл. ежегодно", - написал Прокип.



Эксперт обращает внимание, что действовавшая до начала реформы модель рынка привела к накоплению множества проблем в отрасли, среди которых постепенный износ активов и медленный путь к сокращению объема генерации электроэнергии, к постепенному преобразованию Украины в импортера электроэнергии. В свою очередь проведение энергореформы положительно повлияет непосредственно на состояние энергетического сектора и национальную экономику, а со временем это почувствуют и потребители.



Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.