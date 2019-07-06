Мэр Киева Кличко намерен подать в суд на гендиректора "1+1" Ткаченко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"В последнее время слышны манипуляции в передачах в отношении мэра. И манипуляции неприятны, я буду подавать иск о защите чести и достоинства. Например, озвучили, что стеклянный "мост Кличко" - украли деньги, что мост стоил столько-то денег, а стал вдвое дороже. Стоимость моста не выросла, они сманипулировали: взяли все деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк Крещатый, на укрепление стенок и так далее", - заявил Виталий Кличко в комментарии "Радио НВ".

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Телегруппа "1+1 медиа", как сообщает МЕДИАНЯНЯ, распространила пресс-релиз: "В ответ на заявление Виталия Кличко о готовности идти в суд из-за критики действий киевской власти каналом "1+1" сообщаем: господин Кличко не указал, что именно вызвало его возмущение.

Это уже не первая попытка нападать на канал и журналистов во время различных предвыборных кампаний, а также использовать судебную систему как инструмент запугивания независимых СМИ.

Соратник господина Кличко - Петр Порошенко - не так давно тоже угрожал иском. Но угрозы так и остались в воздухе. Нам - не страшно. Потому что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники.

Мы не будем поддаваться давлению и прекращать расследование коррупционных схем и злоупотребления властью ни на местных уровнях, ни на уровне государства. Поэтому готовы получить иск, но не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице".

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