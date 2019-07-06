Зеленский пообещал Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" Львова

Об этом президент заявил сегодня во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского в ответ на призыв Садового провести реальное расследование по факту поджога Грибовицкого полигона бытовых отходов и дальнейшей "мусорной блокады" Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Поэтому мы и привезли главу Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, исполнительной власти, местной власти, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми", - сказал президент.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отметил, что заявлений Садового о давлении со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко достаточно для открытия уголовного производства. "Все заявления, которые озвучил господин Садовый, можно считать заявлением о преступлении, - это экологическая безопасность государства, это безопасность целого города. Такое заявление о преступлении нужно внести в Единый государственный реестр, и, я думаю, что Служба безопасности обязана эффективно расследовать, кто давал команду, кому давали команду, как выполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. Соответствующих должностных лиц, если это было нарушение трудовой дисциплины, на основании этих данных уволить, а кто непосредственно выполнял незаконные указания, их надо привлечь к ответственности", - сказал Богдан.

Садовый заявил, что, в случае открытия уголовного производства, он и городской совет предоставят правоохранителям все необходимые документы.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошло смещение мусора, под которое попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика не нашли.

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По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога. Свалку закрыли. В городе возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов.

Отходы развозили по разным регионам Украины. Например, сообщалось, что автомобиль с мусором из Львова был выявлен в Ривненской области, в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области попытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.

Жители города Гайсин Винницкой области даже пытались перекрывать дорогу, чтобы помешать 13 машинам с львовским мусором выгрузили отходы на местной свалке.

Во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: из трети контейнерных площадок отходы не вывозили более 3 недель. 26 января 2017 года областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла решение об одноразовому вывозу мусора с переполненных контейнерных площадок на полигоны 5 городов Львовской области. В марте снова было принято решение, что твердые бытовые отходы из Львова будут вывезены на протяжении 5-7 дней.

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