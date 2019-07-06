Расследование СБУ и прокуратуры по вопросу мусора должно начаться с кабинета мэра Львова, - экс-глава ОГА Синютка

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Андрей Иванович уже 13 лет руководит Львовом. За все эти годы у него была возможность решить все насущные проблемы города не только с вывозом мусора, но и загрязнения окружающей среды, транспорта и т.д., - отмечает Олег Синютка. - Но господин Садовый очень хочет быть политиком - и вместо того, чтобы решать повседневные проблемы львовян, он то строит партию, то участвует в политических интригах, то строит какие-то новейшие политические альянсы. Причем сначала сотрудничает с каждой действующей властью, а затем для поддержания собственного рейтинга "идет в оппозицию". Убежден, что через некоторое время новая администрация, которую сегодня представил Зеленский, скоро станет виновной во всех его проблемах".

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"Поэтому все вопросы по мусору Садовый может задавать одному человеку. Самому себе. И поэтому все расследование СБУ, прокуратуры должно начаться с кабинета мэра Львова", - отметил Синютка.

Напомним, в своем выступлении на представлении президентом Владимиром Зеленским нового председателя Львовской ОГА мэр Львова Андрей Садовый отметил, что хотел бы реального расследования "мусорной блокады" Львова и наказания виновных.

При этом глава Офиса президента Андрей Богдан отметил, что "Служба безопасности может и должна эффективно расследовать, кто давал команду, кому, как выполняли, как блокировали, которые были задействованы подразделения и соответствующие должностные лица".