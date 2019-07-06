Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Владимир Зеленский на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде призвал к сотрудничеству с новым главой ОГА и добавил, что руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья должно быть очищено. Он также посоветовал руководителям Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления на увольнение. Если нет, то их уволят по-другому.
"Страна будет другой. Я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди. Не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Просто стать профессионалами и работать", - подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский подчеркнул, что его команда хочет донести, что отныне передавать "наверх" ничего не надо.
Президент также сообщил, что в понедельник подпишет указ о борьбе с контрабандой.
Отметим, что Львовскую таможню возглавляет Левко Прокипчук, Закарпатскую - Станислав Балуев, Черновицкую - Николай Салагор, Волынскую - Евгений Шелигацкий.
Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в Ужгороде.
Глава государства заявил о серьезных планах бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины.