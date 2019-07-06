Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин

Об этом заявил бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в комментарии Громадскому, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что один из немногих рычагов, которые Украина может применять к российской оккупационной администрации - непоставки воды Северо-Крымским каналом. В среднесрочной перспективе, это уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет Россию нести огромные убытки или переходить к другим формам освоения этих местностей, пояснил Бабин.

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По его мнению, восстановление водоснабжения по 400-километровому каналу "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа".

По словам Бабина, украинская сторона может предложить переговоры.

"Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода - Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", - рассказал Громадскому бывший представитель президента Украины в АРК.

Бабин считает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части Крыма, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров "в пустыню".

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"И это единственный путь обеспечить эти города дальше, потому что за 2-3 года, или за 5 лет, в зависимости от карты дождей в Крыму, это будут города-призраки. Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях - да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше", - подытожил общественный и политический деятель.

Отметим, что Крым.Реалии сообщали, что в оккупированном Армянске вечером 5 июля прошел пикет за восстановление водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу.