Адвоката, который сбил насмерть 11-летнюю девочку на Закарпатье, арестовали без возможности внесения залога, - Лысенко

Об этом в фейсбуке сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
Прокурор Закарпатской области сообщил о подозрении местному адвокату в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть 11-летней девочки в селе Малая Добронь Ужгородского района (ч.2 ст.286 УК Украины).
"Следственный судья Ужгородского горрайонного суда поддержал ходатайство процессуального прокурора Ужгородского местной прокуратуры и взял под стражу без возможности внесения залога 35-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на Закарпатье", - говорится в сообщении.
Согласно акту освидетельствования, на момент аварии подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Продолжается дальнейшее досудебное расследование.
Напомним, 5 июля на Закарпатье в с. М. Добронь Ужгородского района пьяный водитель Mitsubishi сбил насмерть 11-летнюю девочку.