Украинский фильм "Мои мысли тихие" получил награду жюри Карловарского фестиваля

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Главную награду фестиваля - "Хрустальный глобус" - получил болгарский фильм "Отец" Петара Валчанова и Кристины Грозевой.

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Наградой фестиваля за лучшую женскую роль отмечена немецкая актриса Коринна Гарфоух за главную роль в фильме "Лара", лучшим актером фестиваля стал словацкий актер Милан Ондрик за роль в фильме "Да будет свет".

Награду фестиваля за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская лента "Несмертельные".

Фильмы на фестивале этого года посмотрели около 140 тысяч зрителей.

Следующий 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах откроется 3 июля 2020 года.

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