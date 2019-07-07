Украинский фильм "Мои мысли тихие" получил награду жюри Карловарского фестиваля

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Главную награду фестиваля - "Хрустальный глобус" - получил болгарский фильм "Отец" Петара Валчанова и Кристины Грозевой.
Наградой фестиваля за лучшую женскую роль отмечена немецкая актриса Коринна Гарфоух за главную роль в фильме "Лара", лучшим актером фестиваля стал словацкий актер Милан Ондрик за роль в фильме "Да будет свет".
Награду фестиваля за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская лента "Несмертельные".
Фильмы на фестивале этого года посмотрели около 140 тысяч зрителей.
Следующий 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах откроется 3 июля 2020 года.