Предполагаемый координатор отравления Скрипалей Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, - расследование. КАРТА

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, The Insider и швейцарского издания TAMedia, информирует Цензор.НЕТ.

Расследователи проработали биллинг телефона Сергеева. Судя по нему, с 2016 до 2018 года он побывал в Цюрихе, Лозанне, Женеве, лыжном курорте Ле Же, а также в муниципалитетах Колоньи и Коллонж-Бельрив.

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Авторы расследования установили, что в сентябре-октябре 2017 года, когда Сергеев несколько раз приезжал в Лозанну (город на западе Швейцарии, столица франкоязычного кантона Во и административного района Лозанна), в первый свой визит он посетил район, где находится "множество государственных лабораторий", а в другой - здание штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA). В один из дней он ездил на лекцию бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

В октябре-ноябре 2017 года Сергеев в Женеве встретился с сотрудниками ГРУ "Русланом Бошировим" (Анатолий Чепига) и "Александром Петровым" (Александр Мышкин), которых подозревают в отравлении Скрипалей. Суть операции, которую они проводили, неизвестна. В декабре того же года Сергеев снова ездил в Швейцарию, где в это время находились Чепига и Мышкин.

В январе 2018 года Сергеев посетил Женеву в последний раз. На этот раз он 14 раз за два дня звонил своему куратору, с которым позже общался во время операции по отравлению Сергея Скрипаля.

Авторы расследования полагают, что передвижения Сергеева показывают его "живой интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего WADA". По мнению участников расследования, он мог проводить операции, связанные с покушениями на убийство. Не исключают они и того, что группа Сергеева уже тогда могла готовить покушение на Скрипаля, который общался со спецслужбами Швейцарии.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери в марте 2018 года.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

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