26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из минометов калибра 120 и 82 мм;

дважды неподалеку от Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды окрестности Павлополя – из гранатометов различных систем;

дважды в районе населенного пункта Богдановка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

дважды рядом с Гнутово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окрестности населенного пункта Пищевик – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские защитники были обстреляны 10 раз:

вблизи Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 и 82 мм;

дважды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

окрестности Зайцево – из гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Новгородское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды в районе Пивденного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Светлодарска – из миномета калибра 120 мм;

окрестности населенного пункта Шумы – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре – боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 6 июля трое оккупантов уничтожены.

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С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Широкино – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции Объединенных сил были обстреляны трижды: неподалеку от населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм; рядом с Новоолександровкой – из миномета калибра 120 мм; окрестности Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отмечается в сообщении.





