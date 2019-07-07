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07.07.19 08:18

26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские защитники были обстреляны 10 раз:

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре – боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 6 июля трое оккупантов уничтожены.

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С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Широкино – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции Объединенных сил были обстреляны трижды: неподалеку от населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм; рядом с Новоолександровкой – из миномета калибра 120 мм; окрестности Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отмечается в сообщении.

26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника 01
26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника 02
26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника 03

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