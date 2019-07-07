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07.07.19 08:48

Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать собственных детей

Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о задержании ранее судимого жителя Запорожской области, который пытался совершить распутные действия в отношении двух своих детей.

Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать собственных детей

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером в полицию Запорожской области обратилась с заявлением женщина, 1986 г.р., с просьбой о привлечении к уголовной ответственности ее сожителя, 1988 г.р., ранее судимого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе по месту своего проживания, совершил развратные действия в отношении их общих малолетних детей 2009 и 2013 г.р. Он обнажал половой орган и принуждал детей к половому акту неестественным путем", - сообщил Аброськин, добавив, что факт развращения подтверждается показаниями соседей, которые случайно стали свидетелями данного события.

Аброськин уточнил, что педофил задержан полицией.

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Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать собственных детей 01

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