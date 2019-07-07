Зеленский в Одессе посетит мероприятия по случаю Дня ВМС Украины и узнает о ходе учений Sea Breeze-2019

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, он вручит государственные награды и поучаствует в церемонии присвоения названий двум новым десантным катерам ВМС Украины.

Зеленский также посетит фрегат ВМС Канады "Торонто", эсминец "Дункан" ВМС Великобритании, пообщается с канадскими и британскими военнослужащими, и посетит украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Президент ознакомится с ходом и результатами учений "Си Бриз-2019", а также пообщается с командующим Шестого оперативного флота США, вице-адмиралом Лизой Франчетти.

Смотрите также: На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море. ФОТОрепортаж