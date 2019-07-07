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07.07.19 09:08

Зеленский в Одессе посетит мероприятия по случаю Дня ВМС Украины и узнает о ходе учений Sea Breeze-2019

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье утром посетит с рабочей поездкой Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Зеленский в Одессе посетит мероприятия по случаю Дня ВМС Украины и узнает о ходе учений Sea Breeze-2019

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, он вручит государственные награды и поучаствует в церемонии присвоения названий двум новым десантным катерам ВМС Украины.

Зеленский также посетит фрегат ВМС Канады "Торонто", эсминец "Дункан" ВМС Великобритании, пообщается с канадскими и британскими военнослужащими, и посетит украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Президент ознакомится с ходом и результатами учений "Си Бриз-2019", а также пообщается с командующим Шестого оперативного флота США, вице-адмиралом Лизой Франчетти.

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