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07.07.19 10:16

У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО"

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил Юлии Тимошенко исключить из избирательного списка партии "Батькивщина" лидера партии "Основа" Сергея Таруту.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

"Пребывание Сергея Таруты в списке "Батькивщины", еще и в первой пятерке, лично я расцениваю как отказ Юлии Тимошенко от сказанных ею слов. Ибо "Основа" Таруты откровенно агитирует против вступления Украины в Евросоюз и НАТО. В программе этой партии так и записано: "Внеблоковый статус государства, отказ от интеграции в НАТО, ОДКБ и другие военные союзы", - отметил политик.

В то же время, напоминает председатель фракции БПП, Юлия Тимошенко в феврале этого года с трибуны Верховной Рады заявила: "Наша цель - членство в ЕС. И при этом мы должны понимать, что когда против нас воюют, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО". "Если в мировоззрении Юлии Владимировны не произошло изменений, и она до сих пор считает, что ЕС и НАТО - это наши приоритеты, то пусть это докажет не словами, а делом", - отметил Герасимов.

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Представитель "Европейской Солидарности" подозревает, что "союз с "Основой" и выписанная в программе этой партии внеблоковость и является воплощением "нового курса", который Тимошенко обещала еще перед президентскими выборами". "А внеблоковость - это и есть часть реванша, к которому стремятся пророссийские силы", - отметил Герасимов.

В связи с этим он обратился к Тимошенко с предложением: "Я могу подсказать, как развенчать наши пессимистические подозрения. До 8 июля "Батькивщина" еще может исключить из своих списков Сергея Таруту и заявить о своей однозначной позиции".

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