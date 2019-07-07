Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"На новой должности сделаю все от меня зависящее для укрепления боевых возможностей ССО и скорейшего освобождения нашей земли от агрессора", - заявил Нечаев в комментарии изданию.

Должность была вакантной с 12 марта 2019 года, когда полковник Сергей Кривонос был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Следует отметить, что полковник Нечаев за успешные боевые действия возглавляемого им подразделения во время вооруженного отпора российской агрессии и защиты суверенитета и территориальной целостности государства был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней, другими медалями и знаками отличия, в частности огнестрельным оружием. Недавно он завершил обучение на оперативно-стратегическом факультете Национального университета обороны им. Черняховского.

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