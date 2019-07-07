Лично делаю все, чтобы слова о возвращении пленных моряков стали явью, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Facebook.

"Очень приятно быть здесь в морской столице Украины – солнечной Одессе – и лично поздравить вас с Днем Военно-морских сил. Сегодня в непростых условиях военно-политической обстановки Черноморского региона украинские моряки каждый день мужественно и героически защищают наши морские границы, нашу свободу и независимость, часто слишком высокой ценой – ценой собственно жизни", - сказал он.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - добавил президент.

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Зеленский напомнил, что в начале недели в результате обстрела санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное погибло двое украинских морских пехотинцев-медиков: старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и санитарный инспектор, сержант Ирина Викторовна Шевченко

Он призвал почтить память погибших минутой молчания.

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"Уважаемый военные моряки, от имени украинского народа благодарю весь личный состав за верность присяге и самоотверженность. Я еще раз поздравляют вас с профессиональным праздником. Желаю вам чистых фарватеров, попутного ветра, полных парусов и семь футов под килем", - сказал президент.

Глава государства завершил поздравление словами из марша ВМС: "Пусть всегда в море будет штиль, но если пробьет сигнал тревоги, моряки пойдут и против волн и поднимут флаг победы".