Новые десантно-штурмовые катера украинского производства показали в Одессе

Эти катера - часть проекта 58503 ("Кентавр"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". Они были спущены на воду в сентябре 2018 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком".

Несколько месяцев спустя десантно-штурмовые катера прибыли в Одессу, и с тех пор проходят государственные испытания. Когда испытания будут завершены, планируется, что катера будет использовать морская пехота.

В память о погибших морских морских пехотинцах - старшем прапорщике Александре Яхновском и младшем сержанте Сергее Сонько, и по просьбе территориальных общин, откуда родом погибшие, эти два конкретных судна получили названия "Малин" и "Станислав".

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Также во время торжеств минутой молчания почтили погибших недавно водителя и санитарного инструктора морской пехоты Сергея Майбороду и Ирину Шевченко.

На торжественной церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также родные 24 пленных моряков.