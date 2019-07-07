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07.07.19 12:29

Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники

Российские самолеты совместно с авиацией и наземными силами режима Башара Асада нанесли удары в зоне деэскалации, то есть там, где по договоренностям не должны идти бои.

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Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По данным наблюдателей, самолеты РФ, авиация и наземные силы режима Башара Асада нанесли удары в зоне деэскалации, то есть там, где по договоренностям не должны идти бои. 20 человек погибли менее чем за 20 часов обстрелов.

С 30 апреля в результате обстрелов проасадовских сил и российской авиации погибли по меньшей мере 2152 человека. Указанная дата - начало крупнейшей эскалации насилия в Сирии, начиная с сентября 2018 года, когда президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании зон деэскалации в Сирии.

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Напомним, 11 июня от обстрелов российской авиации погибли по меньшей мере 25 человек.

В начале мая на северо-западе Сирии приостановили работу международные гуманитарные организации. Это произошло из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.

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В провинции Идлиб проживает около трех миллионов человек. Эта территория является последним бастионом повстанцев, в частности, коалиции "Тахрир аш-Шам", в которую входят вооруженные группы, которые были связаны с боевиками "Аль-Каиды".

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