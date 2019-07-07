Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" озвучил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда будет избран новый парламент, нужно будет обновить некоторые законы по внедрению Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация по безопасности", - сказал он.

По словам американского дипломата, США поддерживают в этом Украину, но "вести этот процесс" должна украинская сторона.

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"Отмечу, что президент [Украины Владимир] Зеленский имеет значительный кредит доверия, как показали президентские выборы, но это еще не проявилось в голосах в Раде и поддержке конкретного стратегического законодательства и прочего. Мы узнаем только после 21 июля, какими будут результаты и сможет ли он формировать работающее большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать как план реализации "Минска", так и план реформ в Украине", - отметил Волкер.