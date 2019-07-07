"Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами. ВИДЕО

Запись разговора с президентом опубликовал в Facebook журналист Богдан Осинский, информирует Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский рассказал, что официально назначит нового руководителя области за неделю.

О возможных связях Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым президент ничего не знает.

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал Зеленский.

26 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций, в том числе Андрея Андрейчикова. Теперь от назначения на должность главы Одесской ОГА его отделяет только указ за подписью президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова

Андрейчиков - торговец металлоломом. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Андрейчиков продает его в том числе в оккупированное Россией Приднестровье.

Журналистка Наталья Седлецкая утверждает, что Андрейчиков состоит в одном закрытом охотничьем клубе с сепаратистом Дмитрием Черепом, который в 2015 году пытался создать "Одесскую народную республику". Также членом этого клуба является Сергей Кушнир - глава одесского центра агрессивно пророссийской партии "Родина", председателем которой до сих пор остается сбежавший в Россию Игорь Марков.

Также на Цензор.НЕТ: Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая