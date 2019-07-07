8 июля на саммите Украина-ЕС должны быть приняты важные решения по ускорению евроинтеграции, - Порошенко

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед сторонниками в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Опираясь на пятилетний опыт сближения с Евросоюзом, послезавтра мы ожидаем важнейших решений от саммита Украина-ЕС. Не тратьте время - это обращение и к президенту Зеленскому, и к нашим европейским партнерам. Смотрите за горизонт, думайте стратегически. Если сейчас Украина еще не готова подавать заявку, то мы сделаем это в 2023 году. А пока выполните те договоренности, которых я достиг во время последнего саммита", - призвал Порошенко.

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Он напомнил, что во время своей президентской каденции вместе с европейскими партнерами принял стратегию укрепления двустороннего сотрудничества, которая включает в себя введение четырех союзов с ЕС энергетического, цифрового, таможенного и шенгенского.

"Давайте делать энергетический союз с Европой, и тогда газ будет покупаться на границе Украины. Давайте дигитальной союз - это уникальный цифровой менеджмент, и по безвизу наши люди, которые будут ездить в Европу, не будут платить за роуминг - это будет честно. Давайте делать таможенный союз - и не потребуется так называемый таможенный или товарный безвиз: когда отправляешь продукты украинских производств - не требуется таможенное оформление, все сделано. Давайте делать шенгенский союз - у нас сейчас уже есть безвиз, но у украинцев вообще не надо паспорта проверять. Почему? Ведь мы европейцы - и это реально сделать", - подчеркнул пятый президент Украины.

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"Надо ставить амбициозные задачи, даже если кто-то не верит. Так, как они не верили в безвиз, Томос, Соглашение об ассоциации. Мы знаем как это делать, мы это продемонстрировали, ваша поддержка поможет это реализовать. И тогда саммит 8 июля будет прорывным, а не просто событием для галочки для того, чтобы сделать совместное фото", - отметил Порошенко.