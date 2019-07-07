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07.07.19 13:28

Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе. ФОТО (обновлено)

Неизвестный, который захватил в заложницы сотрудниц финансового учреждения в Одессе, задержан полицией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Полиция провела штурм захваченного учреждения. Оказалось, что в заложниках удерживали двоих девушек. Их вывели из здания и посадили в скорую помощь.

"Террорист был с заточкой. Сработала тревожная кнопка. Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе операции его задержали и посадили в автозак", - отмечает издание.

Ранее полиция сообщила, что в одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу.

Как сообщили "Думской" очевидцы, заложницу удерживают в кредитном учреждении "Готiвочка".

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Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе 01
Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе 02

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