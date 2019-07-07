Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Полиция провела штурм захваченного учреждения. Оказалось, что в заложниках удерживали двоих девушек. Их вывели из здания и посадили в скорую помощь.
"Террорист был с заточкой. Сработала тревожная кнопка. Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе операции его задержали и посадили в автозак", - отмечает издание.
Ранее полиция сообщила, что в одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу.
Как сообщили "Думской" очевидцы, заложницу удерживают в кредитном учреждении "Готiвочка".