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07.07.19 14:32

Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов. ФОТО

Новый глава таможенной службы Украины Максим Нефьодов удивлен, что приобретенный в 2018 году сканер для автомобилей специально установили так, чтобы "туда никто не заехал"

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Об этом Нефьодов написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На первой фотке - недостроенный пункт перехода. Европейцы дали средства, деньги наполовину украли, наполовину потеряли. На второй - закупленный в прошлом году и до сих пор не запущенный сканер. На третьей - так выглядит выезд из сканера. Собственно, въезд тоже такой же", - написал Нефьодов.

Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов 01Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов 02
Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов 03

По его словам, "таможня предусмотрительно расположила сканер не на дороге, чтобы вдруг туда никто не заехал. Надо срывать холм и строить дорогу".

Новый глава Таможенной службы отметил, что президент Зеленский предложил главам Львовской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской таможен писать заявления "по собственному желанию".

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"Четкого ответа на предложение я не услышал. Что-то мне подсказывает, что, несмотря на низкие зарплаты, на которые все жалуются, это все настоящие патриоты таможни и будут держаться до последнего!", - предположил Нефьодов.

Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов 04

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