"Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе. ВИДЕО

Видео работы спецназа Нацполиции Геращенко разместил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщинам - работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы", - написал Геращенко.





Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, полиция задержала неизвестного, взявшего в заложницы двух женщин в отделении кредитного учреждения в Одессе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе. ФОТО (обновлено)