11 кандидатов в депутаты передумали идти в Верховную Раду, - ЦИК

Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО (одномандатный избирательный округ. - Ред.), выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины, Комиссия отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: в порядке самовыдвижения - Ретивова И.А. - в ОИО № 50, Бабенко М.Н. - в ОИО № 90, Глиняного Л.П. - в ОИО № 92, Бойко А.В. - в ОИО № 97, Костяка М.М. - в ОИО № 183; выдвинутых политической партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Подостройца К.А. - в ОИО № 135, Бальжик М.М. - в ОИО № 136, Граждана В.В. - в ОИО № 141, Шкаривского В.М. - в ОИО № 143; выдвинутых Политической партией "Оппозиционный блок" - Тулюлюка А.В. - в ОИО № 204, Левковского М.П. - в ОИО № 207 ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЦИК внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 № 1346 "О форме, цвете и текстах избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", исключив из соответствующих приложений сведения о указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов, в том числе Соколова с российским гражданством

Как сообщалось, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.